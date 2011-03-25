В Одессе объявлен конкурс по перевозке пассажиров на 50% автобусных маршрутов

В Одессе объявлен конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах. Об этом в пятницу сообщает МОСТ-Одесса со ссылкой на департамент информационных технологий Одесского горсовета.

По результатам конкурса новые перевозчики появятся на №№210, 149, 148, 280,145, 241,120, 156, 127, 191 и ряде других городских маршрутах. Согласно условиям конкурса, участники обязаны использовать автоматическую систему диспетчерского контроля и управления работой автобусов по маршрутам и обустроить автобусы средствами визуального и звукового информирования о наименовании остановок и маршрута движения.

Конкурс проводится с целью создания безопасных условий для перевозки пассажиров автомобильным транспортом, улучшения качества пассажирских перевозок, обеспечения обновления подвижного состава, а также повышения уровня безопасности перевозок пассажиров.

Определение победителей конкурса состоится 22 апреля.