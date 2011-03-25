В Ереване сошел с рельсов поезд метро

Поезд ереванского метро сошел с рельсов между станциями "Сасунци Давид"и "Горцаранаин", передает РИА Новости со ссылкой на Новости-Армения. Служба охраны метро просит пассажиров пересесть в вагоны поезда, следующего в обратном направлении. При этом напуганным людям ничего не объясняют. Пресс-служба МЧС опровергает эту информацию.

Между тем, менее часа назад агентство со ссылкой на ереванскую полицию сообщило, что несколько станций ереванского метрополитена на некоторое время прекратили свою работу из-за перепада напряжения. По данным агентства, не работали, в частности, станции "Площадь республики", "Маршала Баграмяна" и "Барекамутюн" ("Дружба"). На этих станциях людей не впускали в метро, но через некоторое время работа станций возобновилась. Однако сотрудники метро предупреждают, что поезда могут ходить с задержками.

Ереванский метрополитен открылся в 1981 году. Сейчас он состоит из десятка станций.