В Черкассах стоимость проезда в троллейбусах поднимут до 1,50 грн.

В Черкассах стоимость проезда в троллейбусах поднимут на 50% - до 1,50 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр Черкасс Сергей ОДАРЫЧ.

По его словам, ранее предполагалось, что проезд в городском электротранспорте подорожает на 25 коп., и тариф составит 1,25 грн., однако, предварительные расчеты по изменению тарифа готовились и утверждались еще год назад, и они не отвечают сегодняшним реалиям. Мэр отметил, что грядущее подорожание проезда в электротранспорте неминуемо.

Сначала мэрия должна получить согласование Министерства инфраструктуры, а потом начнется процедура утверждения регуляторного акта.