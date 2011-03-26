Вьетнамская компания будет прокладывать в Украине широкополосный доступ к интернет

Вьетнамская компания будет прокладывать в Украине широкополосный доступ к сети интернет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам инвестиций и управления национальными проектами Владислав КАСЬКИВ в интервью журналистам.

В частности, он рассказал, что сегодня от имени Агентства подписал соглашение с вьетнамской компанией «Вьеттел» о прокладке широкополосного доступа к сети интернет.

В.КАСЬКИВ подчеркнул, что это прямая инвестиция объемом приблизительно в 600 млн. дол. в экономику Украины.

Он отметил, что этот проект будет реализован на протяжении 5 лет, и украинская сторона ожидает, что он будет реализовываться в рамках национального проекта «Открытый мир».

Он напомнил, что этот проект предусматривает распространение нетбуков для школьников, которых также нужно будет подсоединить к интернет-сетям и создать общую образовательную сеть.