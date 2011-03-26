Харьков и Познань подписали «Дорожную карту» сотрудничества до Евро-2012

Харьков и Познань (Республика Польша) подписали «Дорожную карту» сотрудничества в вопросах подготовки и проведения матчей финального турнира Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в торжественной церемонии подписания «Дорожной карты», которая состоялась 25 марта в помещении горсовета, приняли участие заместитель Харьковского городского председателя по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игорь ТЕРЕХОВ, Уполномоченный президента города Познань по вопросам Евро-2012, директор Бюро Евро-2012 мэрии города Познань Михал ПРИМАС и генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян ГРАНАТ.

В соответствии с «Дорожной картой», города планируют «обмениваться опытом по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес», в частности рекомендациями по подготовке стадионов, тренировочных баз и прилегающих к ним территорий. Также планируется поддерживать двусторонние обмены специалистами, налаживать обучение обслуживающего персонала соответствующих спортивных объектов к проведению матчей финального турнира УЕФА Евро-2012.

Кроме этого, документ предусматривает сотрудничество городов в подготовке спортивной, транспортной, дорожной и туристической инфраструктуры, условий для работы средств массовой информации, сотрудничество в области обеспечения безопасности и охраны правопорядка, предоставлении необходимых медицинских услуг, внедрении IT-технологий, реализации совместных проектов и тому подобное.

«Харьков и Познань - города-побратимы уже давно. То, что они будут принимать Евро-2012, очень символично. Подписание «Дорожной карты» между Харьковом и Познанью - это мощный импульс к дальнейшему развитию взаимоотношений между городами», - сказал И.ТЕРЕХОВ.

В свою очередь М.ПРИМАС выразил уверенность, что подписание «Дорожной карты» будет способствовать успешному проведению Евро-2012 в городах-побратимах. По его словам, «Дорожная карта» станет основой взаимоотношений Харькова и Познани не только в подготовке Евро-2012, но и будет основой для дальнейшего развития сотрудничества.