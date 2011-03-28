МАУ не может иметь эксклюзивного права на маршруты – эксперты

Авиационная компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) не имеет эксклюзивных прав на те или иные авиационные маршруты, поэтому нет оснований для удовлетворения иска МАУ к Государственной авиационной администрации Украины, Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) и авиакомпании «АэроСвит» относительно выполнения «АэроСвитом» регулярных рейсов по маршруту Киев – Лондон – Киев.

Такое мнение в комментариях УНИАН высказали ряд экспертов.

«Предоставление «эксклюзивности» на право назначения на воздушные маршруты не входит в компетенцию ФГИУ Украины. Нет таких полномочий и у регулятора авиарынка – Госавиаслужбы Добавлю также, что ФГИУ не вправе гарантировать любое выполнение или невыполнение действий другим органом исполнительной власти, в данном случае – Государственной авиационной администрацией Украины», – сказал управляющий партнер GR&BM Consulting Дмитрий АТАМАНЧУК.

В Фонде госимущества также удивлены обоснованием иска МАУ. «ФГИУ получил иск как один из ответчиков по делу и анализирует его, хотя мы не занимаемся выдачей разрешений на маршруты – это прерогатива Госавиаслужбы», – сообщили в пресс-службе фонда.

Д.АТАМАНЧУК также считает аргументы МАУ недостаточными. «В соответствии со статьей 19 Конституции Украины, органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать исключительно на основе и в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины, а также применять методы действий, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины», – сказал он.

Помощник генерального директора «АэроСвита» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ считает, что у МАУ нет эксклюзивных прав на выполнение полетов по тем или иным маршрутам, а «АэроСвит» выполняет полеты в Лондон на законных основаниях. «Мы не располагаем официальной информацией о наличии у МАУ эксклюзивных прав на эксплуатацию тех или иных маршрутов, лишающих остальные украинские авиакомпании права перевозить пассажиров в ключевые пункты Европы. Нам не известен ни список таких маршрутов, ни срок действия «эксклюзивности», ни правовые основания, позволяющие предоставлять одной из авиакомпаний монопольные преимущества, ограничивающие конкуренцию», – сказал он.

По словам С.КУЦОГО, еще летом прошлого года «АэроСвит» подал заявку на обслуживание линии Киев – Лондон и получил назначение от украинских авиационных властей в строгом соответствии с межправительственным соглашением между странами. «Этот документ предусматривает возможность назначения на данную линию нескольких авиаперевозчиков как от Великобритании, так и от Украины», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, МАУ оспаривает решение Госавиаслужбы предоставить «АэроСвиту» право выполнять полеты по маршруту Киев – Лондон. В качестве обоснования иска МАУ приводит тот аргумент, что Госавиаслужба назначила «АэроСвит» на маршрут Киев – Лондон якобы вопреки договору между акционерами МАУ и Фондом госимущества, которым предусматривается получение МАУ эксклюзивных прав на два десятка европейских маршрутов, в числе которых и Лондон.