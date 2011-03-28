Суд обязал «Уголь Украины» выплатить ДЖД свыше 580 млн. грн.

Хозяйственный суд Киева вынес решение о взыскании с ГП «Уголь Украины» в пользу ГП «Донецкая железная дорога» (ДЖД) долга в размере 581 млн. 692 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, 22 марта т.г. Донецкая железная дорога получила постановление об открытии исполнительного производства от 3 марта 2011 года. По данным дороги, с момента получения данного постановления ГП «Уголь Украины» имеет семь дней, чтобы добровольно выполнить решение суда. По истечении этого срока долг будет взыскан в принудительном порядке с взиманием с должника исполнительного сбора и затрат, связанных с проведением исполнительных действий.

Напомним, Донецкая железная дорога по поручению Кабинета Министров Украины №21802/2/1-09 от 24 апреля 2009 года, ввиду сложившейся на тот момент в стране сложной финансовой ситуации, временно перевозила грузы угледобывающих предприятий в долг, в результате чего скопилась дебиторская задолженность угледобывающих предприятий перед Донецкой железной дорогой.

Как сообщает ДЖД, огромная задолженность ГП «Уголь Украины» поставила Донецкую железную дорогу в непростую финансовую ситуацию, которая затрудняет осуществление своевременной выплаты заработной платы железнодорожникам.

В сообщении также отмечается, что многочисленные обращения руководства Донецкой железной дороги к ГП «Уголь Украины» и в Министерство угольной промышленности не были услышаны, поэтому ДЖД была вынуждена обратиться в суд.