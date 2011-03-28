Управление безопасностью на водном транспорте соответствует высоким стандартам

Система управления безопасностью на предприятиях отрасли водного транспорта соответствует высоким стандартам.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по итогам месячника безопасности на морском и речном транспорте, который был проведен в феврале т.г.

Согласно сообщению, на всех предприятиях отрасли морского и речного транспорта разработана политика по безопасности и ведется документация по организации и функционированию системы, осуществляется постоянное ее совершенствование.

Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о том, что руководители предприятий, организаций и учреждений четко представляют важность организации системы управления безопасностью и ответственно относятся к ее функционированию. При этом первыми руководителями и ответственными должностными лицами предприятий проводятся профилактические работы по предупреждению аварийных ситуаций.

Кроме того, на предприятиях осуществляется анализ проведения дней безопасности, на основе которого выносятся предложения по устранению выявленных недостатков. Также постоянно проводятся занятия, проверки знаний, учебные тренировки, практические семинары и конференции.

Как отмечают в министерстве, положительной чертой проведения месячника безопасности в этом году является тот факт, что ряд предприятий выдвинули свои предложения по повышению эффективности влияния месячников безопасности на транспорте и состояния безопасности судоходства в портах. Среди таких предприятий особо выделена работа Бердянского, Белгород-Днестровского, Керченского, Севастопольского, Феодосийского и Николаевского портов, а также Государственного учреждения «Госгидрография».

Напомним, согласно приказу Государственной администрации морского и речного транспорта от 26.01.2011 № 26 «О проведении месячника безопасности на морском и речном транспорте» очередной такой месячник проходил в феврале 2011 года. Этим приказом был утвержден перечень вопросов, подлежащих освещению при проведении месячника безопасности.

Справка УНИАН. Практика проведения дней безопасности на предприятиях морского и речного транспорта введена и функционирует в соответствии с приказом Министерства транспорта от 20.11.2003 № 904 «Об утверждении Положения о системе управления безопасностью судоходства на морском и речном транспорте», зарегистрированном в Министерстве юстиции 19.12.2003 под № 1193/8514.