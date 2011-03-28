Кабмин увеличил смету строительства аэровокзала в аэропорту «Львов»

Кабинет Министров Украины распоряжением №210-р от 17 марта т.г. утвердил скорректированный проект и титул строения нового аэровокзала государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", увеличив общую сметную стоимость строительства на 498 млн. грн. – до 1 млрд. 419 млн. 785,97 тыс. грн. Текст соответствующего документа размещен на сайте Кабмина.

Документом признано утратившим силу распоряжение правительства №1160 от 23 сентября 2009 "Об утверждении проекта и титула строения нового аэровокзала государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", которым была утверждена общая смета в 921 млн. 362 тыс. грн.

Новым распоряжением изменяется общая смета до свыше 1,4 млрд. грн., в том числе стоимость строительно-монтажных работ составит 603 млн. 840,36 тыс. грн. (согласно распоряжению 2009 года – 386 млн. 371 тыс. грн.), оборудования – 507 млн. 561,459 тыс. грн. (согласно распоряжению 2009 года – 349 млн. 025 тыс.).

Согласно документу, из общей сметной стоимости уже выполнено (по состоянию на 1 декабря 2010 г.) работ на сумму 292 млн. 591,406 тыс. грн.

Строительство, начатое в 2009 году, планируется завершить в 2011 году. В соответствии с документом, площадь аэровокзала составит более 112 тыс. кв. м, пропускная способность – 1 тыс. пассажиров в час, количество машино-мест – 1100, площадь автостоянок – 27 тыс. 581,7 кв. м.

Как сообщал УНИАН, торжественное открытие нового терминала аэропорта «Львов» запланировано на 25 ноября 2011 года.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» – крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети.

Проектировала новый терминал аэропорта компания «Тебодин Украина». В августе 2010 года правительство утвердило титул на выполнение проектно-исследовательских работ для реконструкции существующего пассажирского терминала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов». Согласно документу, сроки строительства – 2010-2011 гг., расчетная стоимость – 197,7 млн. грн., проектная организация – «Тебодин Украина».

Также Кабмин утвердил титул на выполнение проектно-исследовательских работ для строительства внешних сетей аэропорта. Стоимость данного строительства – 112,3 млн. грн., срок – 2010-2011 гг.