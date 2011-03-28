В аэропорту Харькова будет введена система радиационного контроля

В международном аэропорту Харькова будет введена в эксплуатацию система радиационного контроля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, стационарная система радиационного контроля на базе системы «Янтарь» будет введена в эксплуатацию 31 марта.

Установленное оборудование передано Государственной пограничной службе Украины в качестве международной технической помощи от Министерства энергетики США в рамках реализации всемирной программы «Вторая линия защиты». Оно предназначено для круглосуточного радиационного контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу Украины.

Общая стоимость системы составляет 1,8 млн. грн.

В целом в рамках реализации программы «Вторая линия защиты» в Украине предусмотрено до 2015 года установить такие систем в 70 крупнейших международных пунктах пропуска через государственную границу.