«Укрзализныця» к Пасхальным праздникам назначила 13 дополнительных поездов

По состоянию на 28 марта т.г., железные дороги Украины назначили 13 дополнительных поездов в период накануне и во время Пасхальных праздников для удовлетворения повышенного спроса на перевозки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 7 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, по 2 - Приднепровская и Донецкая железные дороги и по одному - Львовская и Южная.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

Составом Юго-Западной железной назначены: поезд № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 21, 22, 23, 24/04, из Ужгорода 22, 23, 24, 25/04; № 219/220 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 23, 25/04, из Ивано-Франковска 23, 25/04; № 525/512 Киев - Мукачево отправлением из Киева 21/04, из Мукачево 22/04; № 253 Киев - Львов отправлением из Киева 23/04; № 501/592 Киев - Львов отправлением из Киева 21/04, из Львова 22/04; № 529 Киев - Львов отправлением из Киева 22/04; № 591 Киев - Тернополь отправлением из Киева 23/04.

Приднепровская железная дорога назначила поезд № 238/237-294/293 Симферополь - Киев отправлением Симферополя с 20/04 по 12/05 ежедневно кроме 22, 24/04, из Киева с 21/04 по 13/05 ежедневно, кроме 23, 25/04; № 146/145 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 21, 25/04, из Киева 22, 26/04.

Донецкая железная дорога назначила поезд № 524/523 Луганск - Киев отправлением из Луганска 21, 25/04, из Киева 22, 26/04; № 577/578-576/575 Донецк - Киев отправлением из Донецка 21, 25/04, из Киева 22, 26/04.

Львовская железная дорога назначила поезд № 147/148 Киев - Львов - Киев отправлением из Киева и Львова 22, 23, 25/04, Южная железная дорога - № 175/176 Харьков - Симферополь отправлением из Харькова 23/04, из Симферополя 23/04.