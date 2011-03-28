"ВьетТел" инвестирует 600 млн. долл. в создание в Украине ОВС для доступа в интернет

Вьетнамская компания "ВьетТел" заинтересована инвестировать на протяжении 5 ближайших лет 600 млн. долл. в создание оптоволоконной сети (ОВС) протяжностью 60 тыс. км для широкополосного интернета.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

В заявлении подчеркивается, что в рамках визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Социалистическую Республику Вьетнам 26 марта Государственное агентство по вопросам инвестиций и управления национальными проектами и вьетнамская компания ВьетТел подписали соответствующие документы.

"Информация о "вьетнамских нетбуках", которыми обеспечат всех школьников Украины, которая появилась в публикациях, - недоразумение", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно информации пресс-службы, в своем заявлении 26 марта председатель Госагентства Владислав КАСЬКИВ сказал о том, что вьетнамская компания ВьетТел заинтересована в развитии оптоволоконной сети для широкополосного доступа в интернет, и что эта инициатива может быть частью Национального проекта "Открытый мир", в который также входит обеспечение всех школьников страны нетбуками. "Однако к переговорам во Вьетнаме эта часть программы никакого отношения не имеет", - заявили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.