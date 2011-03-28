Правительство уволило трех заместителей гендиректора «Укрзализныци»
17:51, 28 марта 2011Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины уволил трех заместителей генерального директора «Укрзализныци».
Соответствующие распоряжения от 28 марта размещены на сайте правительства.
Распоряжением от 28 марта 2011 г. № 227-р от должности замгендиректора освобожден Юрий ДЖУС, №228-р — Артем ЛАЗНЯ, №229-р — Виктор ЧОРНЫЙ.
Все уволены по собственному желанию.
Напомним, Ю.ДЖУС и В.ЧОРНЫЙ были назначены на должности в январе 2008 г., А.ЛАЗНЯ — в январе 2010 г.
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