Правительство уволило трех заместителей гендиректора «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины уволил трех заместителей генерального директора «Укрзализныци».

Соответствующие распоряжения от 28 марта размещены на сайте правительства.

Распоряжением от 28 марта 2011 г. № 227-р от должности замгендиректора освобожден Юрий ДЖУС, №228-р — Артем ЛАЗНЯ, №229-р — Виктор ЧОРНЫЙ.

Все уволены по собственному желанию.

Напомним, Ю.ДЖУС и В.ЧОРНЫЙ были назначены на должности в январе 2008 г., А.ЛАЗНЯ — в январе 2010 г.