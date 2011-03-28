Кабмин освободил от должности начальника Одесской железной дороги Левицкого

Кабинет министров Украины освободил Илью ЛЕВИЦКОГО от должности начальника Одесской железной дороги.

Распоряжение от 28 марта № 230-р размещено на сайте правительства.

И.ЛЕВИЦКИЙ освобожден согласно его заявлению и в связи с выходом на пенсию.

Напомним, И.ЛЕВИЦКИЙ занимал эту должность с февраля 2008 г. Ранее он уже возглавлял ОЖД и ушел с должности в июне 2005 года.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога – одна из шести железных дорог Украины, входящих в состав Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).