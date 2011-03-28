ГПУ опротестовала документы Кабмина Тимошенко по ввозу автомобилей Opel Combo

Генеральная прокуратура Украины опротестовала документы предыдущего правительства по ввозу автомобилей Opel Combo для нужд сельской медицины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, ведомством проверено соответствие требованиям Конституции и законам Украины нормативно-правовых актов, которые выданы Кабинетом министров Украины.

Установлено, что прежним правительством незаконно, вопреки требованиям действующего законодательства, было принято постановление от 8 декабря 2009 года №1353 "О внесении изменений в перечень изделий медицинского назначения, операции по продаже которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость". В результате принятия этого постановления предприятие "Укрмедпостач" было незаконно освобождено от уплаты таможенных платежей и налогов при ввозе обычных автомобилей Opel Combo под видом изделий медицинского назначения.

Аналогично, вопреки требованиям законодательства, прежним правительством были приняты распоряжения от 8 июля 2009 года №898 "Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности" и от 8 декабря 2009 года №1536 "О регистрации автомобилей для предоставления медицинской помощи как изделий медицинского назначения". Эти незаконные нормативно-правовые акты Генеральной прокуратурой Украины опротестованы. Кабинетом министров Украины протесты рассмотрены и удовлетворены.

Как сообщал УНИАН, ГПУ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, о превышении ею власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей Opel Combo. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по факту нарушения законодательства служебными лицами Кабинета министров в 2009 году во время закупки 1 тыс. грузопассажирских автомобилей Оpel Combo под видом автомобилей скорой медицинской помощи Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора государственного предприятия „Укрмедпостач” Николая ПЕТРЕНКО.

24 марта СБУ завершило расследование уголовного дела по факту служебной небрежности таможенников во время растаможивания 1 тыс. специализированных автомобилей марки Opel Combo.