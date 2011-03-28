«Визз Эйр Украина» начала осуществлять рейсы из аэропорта «Киев» (Жуляны)

Лоу-кост авиакомпания «Авиалинии Визз Эйр Украина» с 27 марта 2011 г. перешла из аэропорта «Борисполь» в аэропорт «Киев» (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в компании, все рейсы теперь будут осуществляться из Жулян.

В частности, в субботу из Жулян были осуществлены первые внутриукраинские рейсы - в Симферополь, а также международные рейсы в Германию, Норвегию.

Напомним, в январе т.г. «Визз Эйр Украина» заявила о намерении в летнем расписании сменить аэропорт базирования в Киеве и начать осуществление рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь» с 27 марта 2011 г.

Как сообщил исполнительный вице-президент группы Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН, «этот аэропорт более интересен с точки зрения нашей бизнес-модели».

По его словам, лоу-кост перевозчики, как правило, работают не в главных аэропортах, поскольку те являются затратными с точки зрения обслуживания.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320. Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы осуществляют перелеты на 34 авиалайнерах Airbus A320 с 12 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Республике Чехия. В апреле 2011 года Wizz Air планирует открыть новые базы в Белграде (Сербия) и Вильнюсе (Литва).