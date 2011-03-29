Янукович предлагает Сингапуру приобщиться к сооружению моста в Керченском проливе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает Сингапуру приобщиться к проекту сооружения многофункционального мостового перехода между Крымом и Российской Федерацией в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на Украинско-сингапурском бизнес-форуме, он сказал, что этот инвестиционный проект открыт для участия иностранного капитала, и для сингапурских компаний с их опытом в данной сфере это должно быть интересно.

Как заметил Президент, Керченский мостовой переход значительно сократит путь доставки грузов между Европой и Азией, то есть, в том числе будет способствовать и развитию торговли между странами.

“Кстати, - отметил он, - между упомянутым мной полуостровом Крым и Сингапуром много общего. Автономная республика Крым является одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов Украины благодаря выгодному экономико-географическому положению полуострова, наличию различных природных ресурсов, значительного санаторно-курортного, промышленного и научного потенциала, развитой транспортной инфраструктуре и банковской системе, возможности легкого доступа на рынки всей Украины, стран СНГ, Европы и Азии”.

К приоритетным направлениям развития, которые требуют первоочередного и масштабного инвестирования, В.ЯНУКОВИЧ в своем выступлении отнес следующие сферы хозяйственного комплекса Крыма: отдых и туризм; агропромышленный комплекс; машиностроение и наукоемкие производства; топливно-энергетический комплекс с внедрением энергосохранных и экологически чистых технологий, ведь Крым с трех сторон окружен морями с богатейшими запасами углеводородов; сфера обращения с отходами.

По его словам, на сегодняшний день существующая динамика украинско-сингапурского торгово-экономического сотрудничества свидетельствует о значительном неиспользованном потенциале.

Объемы двусторонней торговли, которые составляли в 2010 году немногим больше 190 млн. долларов США, абсолютно не отражают реальные возможности и потребности наших стран, уверен Президент.

В.ЯНУКОВИЧ одним из приоритетов внешней политики Украины назвал более полное использование потенциала сотрудничества с новыми мировыми центрами роста и регионами, демонстрирующими высокую динамику экономического развития.

“Юго-Восточная Азия и, прежде всего, Сингапур в этом плане представляют для нас особый интерес. Мы смотрим на Сингапур как на признанный региональный и мировой финансово-экономический центр и считаем вашу страну чрезвычайно перспективным торгово-экономическим и инвестиционным партнером”, - заметил Президент.

Он выразил надежду, что активизация деловых контактов между двумя странами “создаст дополнительные стимулы для роста наших экономик, будет способствовать инновационному развитию как Украины, так и Сингапура”.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, “вместительный внутренний рынок, значительная потребность в инвестиционных ресурсах, статус Украины как транзитного государства открывают большие возможности для сингапурских предпринимателей. Через наше государство пролегают кратчайшие пути к многочисленным рынкам постсоветского пространства и Западной Европы, что делает ее своеобразной «платформой» для входа на рынки третьих стран”.