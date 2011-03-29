"Аэрофлот" в мае запустит Superjet 100 по маршруту Москва-Нижний Новгород

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" c 15 мая поставил в летнее расписание полетов самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) по маршруту Москва - Нижний Новгород - Москва, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. "Аэрофлот" и ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (производитель SSJ 100) от официальных комментариев отказались.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. Первый Superjet 100 был представлен 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре, там же 19 мая 2008 года он успешно совершил первый полет. Портфель твердых заказов на Superjet 100 сейчас составляет 170 единиц. Первый самолет планируется поставить армянской авиакомпании "Армавиа" в апреле 2011 года.

В текущем году планируется произвести 14 самолетов Superjet 100, в 2012 году - 25 самолетов, а в дальнейшем планируется выйти на производство 60-70 самолетов.