"АэроСвит" удвоил количество рейсов между Киевом и Тбилиси

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" удвоила интенсивность воздушного сообщения между Киевом и Тбилиси по сравнению с летним периодом прошлого года – до 14 рейсов в неделю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АэроСвита».

Согласно сообщению, с введением 27 марта 2011 года нового сезонного расписания украинский авиаперевозчик обеспечивает выполнение полетов в Тбилиси дважды в день – в дневное и вечернее время.

Направление обслуживают среднемагистральные самолеты Boеіng 737 и региональные воздушные суда нового поколения Ан-148.

Как напоминают в компании, "АэроСвит" активно работает на грузинском рынке с марта 2008 года. В летний сезон 2011 года авиаперевозчик также выполняет прямые полеты в столицу Грузии из областных центров Украины: Днепропетровска, Донецка и Одессы. Кроме того, авиакомпания доставляет пассажиров из Киева в Батуми и из Днепропетровска в Кутаиси.

В целом в летний период 2011 года "АэроСвит" будет обслуживать около 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 5 трансконтинентальных линий в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком.

На сегодняшний день на рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 и Embraer 195, региональные воздушные суда Embraer 145 и Ан-148.