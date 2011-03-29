Мининфраструктуры ждет предложений от морских портов

Министерство инфраструктуры Украины ждет и обещает поддержать инициативы начальников морских торговых портов, которые помогут привлечь дополнительные грузопотоки в порты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Я готов рассматривать все варианты от начальников портов. Каждая идея, которая будет способствовать реальному привлечению грузопотоков, будет поддержана и внедрена министерством. Мы ждем от портов конкретных предложений и действий», – сказал он.

Вместе с тем К.ЕФИМЕНКО отметил, что любые шаги, в частности, предоставление скидок, должны быть экономически обоснованными.

«Просто предоставление скидок на транспортировку грузов по железной дороге не решит вопрос: мы заберем прибыль у одного государственного предприятия и обеспечим ее другому. Если порт сможет доказать, что предоставление любой скидки действительно привлечет транзит, то такая скидка может быть предоставлена. Однако от этого не должны страдать интересы предприятий отрасли», – подчеркнул он.

Первый замминистра инфраструктуры также отметил, что уже сейчас сокращено время обработки контейнеров в портах, например, в Одесском порту среднее время обработки одного контейнера составляет 6,5 часа, в Ильичевске – до 12 часов.

По данным министерства, сейчас порты работают над программой увеличения тыловых площадей и расширения железнодорожных линий и грузовых площадок для разгрузки. Это позволит увеличить суточную норму обработки вагонов, что в свою очередь улучшит показатели работы портов и «Укрзализныци».