Работы по терминалу D в «Борисполе» выполнены на 40%

По оперативным данным, сейчас на строительстве терминала D в аэропорту «Борисполь» выполнено 40% строительно-монтажных работ и 85% проектных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в южной и северной части пассажирской галереи терминала D аэропорта «Борисполь» завершается устройство стеклянного фасадного ограждения. Также в терминале завершаются работы по монтажу кровли, установке перегородок, монтажу внутренних инженерных сетей.

На строительстве продолжаются работы по установке металлических конструкций пассажирских посадочных трапов. Уже начаты работы по установке сортировщика багажа. В северной части пассажирской галереи начаты работы по монтажу систем обогрева «теплый пол».

Как отмечают в министерстве, терминальный комплекс D, который будет иметь площадь 110 тыс. кв. м, после завершения работ станет крупнейшим в аэропорту. Новый аэровокзал будет специализироваться исключительно на международных рейсах: он позволит увеличить конкурентоспособность главных воздушных ворот страны и расширить его возможности на рынке международных авиаперевозок.

Справка УНИАН. Запланированная пропускная способность терминала D в аэропорту "Борисполь" – 3 тыс. пассажиров в час. Проект выполнен компанией Japan Airport Consultants, Inc. Генеральный подрядчик – компания Dogus-Alarko-YDA JV (Турция). Начало работ – ноябрь 2008 года. Запланированный ввод в эксплуатацию – конец 2011-го – начало 2012 года.

Стоимость контракта – 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств ГМА «Борисполь».