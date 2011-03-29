Закарпатская власть готова рассмотреть предложения любых авиакомпаний

Закарпатская областная власть готова рассмотреть предложения любых авиакомпаний по работе в регионе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр ЛЕДИДА.

Он прокомментировал информацию, которая появилась накануне в закарпатских СМИ относительно того, что с 29 марта 2011 года прекращается прямое авиасообщение Ужгорода с Киевом.

По словам А.ЛЕДИДЫ, рейс «Ужгород-Киев» выполняла частная компания «Днепроавиа».

«Поскольку «Днепроавиа» - частное предприятие, то решение о прекращении рейсов из Ужгорода в столицу согласовывать с областной властью не обязано. Насколько мне известно, мотивация такого шага – коммерческая невыгодность обслуживания этого воздушного маршрута», - уточнил председатель ОГА.

Однако, по его словам, цифры говорят о другом: средняя загруженность рейсов составляла около 80%, иногда свободных мест в самолете не было вообще.

«К сожалению, с понедельника ближайшее воздушное сообщение с Киевом будет осуществляться из Львова. Конечно, для закарпатцев и гостей края вариант каждый раз преодолевать расстояние в 260 км – неприемлем. Безусловно, такая ситуация нас не устраивает. Сегодня ищем альтернативную компанию, которая бы согласилась предоставлять услуги по авиаперевозке пассажиров», - сказал А.ЛЕДИДА.

Он также уточнил, что закарпатская областная власть открыта к сотрудничеству и рассмотрит все без исключения предложения от авиакомпаний, готовых работать в Закарпатье.