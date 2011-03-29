Мининфраструктуры заявляет о выведении с рынка до 70% перевозчиков-нелегалов

В результате проведения рейдов Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте совместно с ГАИ с рынка выведены до 70% автоперевозчиков-нелегалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Как напоминают в министерстве, сейчас продолжается месячник по борьбе с перевозчиками-нелегалами в столице: до 14 апреля Главная госинспекция на автомобильном транспорте совместно с ГАИ отрабатывает места концентрации автоперевозчиков, работающих без разрешительной документации.

В частности, 18 инспекторов еженедельно с 8 до 22 часов работают в самых популярных точках отправления пригородных и междугородных маршрутов. Рейды проводятся на центральных железнодорожном и автовокзале, автостанции «Дачная» и станции метро «Житомирская».

В течение первых двух недель рейда Глававтотрансинспекция проверила 374 транспортных средства. Проверки выявили, что большинство перевозчиков, работая на регулярных маршрутах, маскируют их под нерегулярные перевозки или перевозки для собственных нужд.

Кроме того, перевозчики нарушали режим труда и отдыха водителей, у них нет документов, предусмотренных законодательством Украины об автомобильном транспорте, а также схемы и расписания движения, легковые автомобили эксплуатируются как такси без лицензионных карточек. По результатам рейда госинспекторы составила 239 актов на сумму около 330 тыс. грн. и выдали 61 предписание на устранение нарушений.

Как отмечают в министерстве, благодаря проведению рейдов и выведению перевозчиков, работающих вне правового поля, удалось разгрузить подъезд к Центральному железнодорожному вокзалу.