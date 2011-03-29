Счетная палата признала неэффективной работу власти по строительству Харьковского метро

Счетная палата Украины признала деятельность центральных и местных органов власти в 2009-2010 годах по строительству и развитию Харьковского метрополитена неудовлетворительной и непоследовательной, а также такой, что не обеспечила эффективное использование средств Государственного бюджета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Счетной палаты Украины (СПУ), к таким выводам пришла Коллегия СПУ, проведя аудит эффективности использования средств, выделенных из Государственного бюджета коммунальному предприятию «Харьковский метрополитен» на строительство и развитие метрополитена.

В Счетной палате пришли к выводу, что «система организационного обеспечения выполнения мероприятий по строительству и развитию Харьковского метро несовершенна, а действия органов исполнительной и местной власти не скоординированы».

Аудиторы Счетной палаты отметили несогласованность Государственной программы строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы и Государственной программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, которые регулируют строительство метрополитена в Харькове.

Они также отметили, что на сегодняшний день «отсутствует целостная система нормативно-правового и программного обеспечения вопросов строительства и развития сети метрополитенов, в частности метрополитена в Харькове». Государственные целевые программы в этой сфере, а также областная и городская программы должным образом в этой сфере не финансируются и не выполняются.

При этом в Счетной палате отмечают, что бюджетные средства на строительство метро выделяются небольшими частями, что в свою очередь приводит к неэффективному их использованию. Так, из-за постоянного перенесения сроков строительства объектов ежегодно увеличивается их остаточная сметная стоимость и объемы финансовых ресурсов, необходимых для завершения работ и поддержания подземных выработок в безаварийном состоянии. В частности, только в 2009-2010 годах на поддержание в безаварийном состоянии участка между станциями «Алексеевская» и «Проспект Победы» направлено 6,4 млн. грн.

Коллегия также отметила несовершенство системы финансирования мероприятий по строительству и развитию метрополитена через господдержку.