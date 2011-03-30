ЮЖД реконструирует Карловский железнодорожный вокзал

Южная железная дорога до 12 апреля реконструирует Карловский железнодорожный вокзал и установит памятный знак летчику-космонавту Георгию Береговому.

Об этом на встрече с руководством Карловского района и города заявила начальник Полтавской дирекции железнодорожных перевозок Южной железной дороги Ольга Дьяченко.

По ее словам, кроме масштабных ремонтных работ в рамках проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года, уже ведутся работы по реконструкции Карловского железнодорожного вокзала.

«Во исполнение указа Президента Украины от 03.12.2010 г. № 1071/2010 «О праздновании 90-летия со дня рождения Георгия Берегового» до 12 апреля этого года будет реконструирован железнодорожный вокзал и привокзальная площадь в Карловке, установлен памятный знак летчику-космонавту Георгию Береговому»,-сказала О.Дьяченко.

Также она пообещала, что в ближайшее время изучит вопрос о проведении капитального ремонта пешеходного перехода через пути напротив вокзала, а также капитального ремонта и установки освещения путепровода вблизи Карловского машиностроительного завода.

Напомним, ранее Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 90-летия со дня рождения космонавта Георгия Берегового - земляка Виктора Януковича, который в своё время хлопотал о снятии судимостей с будущего президента Украины. В частности, глава Кабмина Николай Азаров поручил Полтавской обладминистрации установить к 2012 году памятник Береговому на его родине - в селе Фёдоровка Карловского района.

Распоряжением Кабмина № 178 от 9 марта поручено провести тематические уроки, выставки, конференции, посвящённые жизни и деятельности Берегового.

Родился Береговой Георгий Тимофеевич 15 апреля 1921 г. в селе Фёдоровка Карловского района Полтавской области в семье служащего.