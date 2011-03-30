Россия поставила в Украину два ракетных двигателя

Москва. Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика Глушко на минувшей неделе осуществило отправку двух товарных двигателей РД-171М для первой ступени РН «Зенит» в ГП ПО «Южмаш» имени А. Макарова (г. Днепропетровск, Украина).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Роскосмоса, эти двигатели будут использоваться в составе РН «Зенит» для реализации программ «Морской старт» и «Наземный старт».

Сообщается, что разработка двигателя РД-171 для первых ступеней РН «Энергия» и РН «Зенит» соответственно началась в 1976 году. Самый мощный в мире четырехкамерный ЖРД (Жидкостный ракетный двигатель) обладает наивысшим уровнем параметров и характеристик для двигателей данного класса, работает на экологически чистых компонентах топлива: жидкий кислород и керосин.

Двигатель для РН «Энергия» предназначен для многоразового использования и аттестован для 10-кратного использования. Один из экземпляров двигателя был испытан на огневом стенде до 20 раз. Двигатель характеризуется высокой надежностью функционирования, ремонто- и контролепригодностью и имеет большой запас по ресурсу (не менее 5). Управление вектором тяги двигателя осуществляется благодаря созданию уникального сильфонного узла качания камер, работающего в зоне высокотемпературного газового потока. Двигатели прошли около 900 огневых испытаний с общей наработкой свыше 100000 сек.

Сертификация двигателя РД-171М была завершена 5 июля 2004 г. – на сертификационном двигателе проведено 8 испытаний продолжительностью 1093,6 сек, причем последнее испытание (сверх плана) – на режиме 105%. Первый товарный двигатель РД-171М был поставлен в Украину 25 марта 2004 г.

Серийное производство двигателя РД-171М осуществляется на заводе НПО «Энергомаш» в подмосковных Химках.

Эксплуатация двигателей РД-171М осуществляется в программах «Морской старт», «Наземный старт» и ФКП России.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» создано в 1944 году. Производит ракетно-космическую технику, тракторы, сельскохозяйственные машины, троллейбусы, трамваи, ветроэнергетические установки, а также товары народного потребления.

Международный космический проект «Морской старт» был признан научно-техническим прорывом 2009 года на международном конгрессе по астронавтике, который состоялся 12–17 октября 2009 года в Республике Корея.

В проекте с 1995 года принимают участие американская аэрокосмическая компания Воеіng, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш» (г. Днепропетровск), российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и норвежская судостроительная компания Кvаеrner. С 1999 до октября 2009 гг. с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной в КБ «Южное», было выведено на геостационарные орбиты 28 космических аппаратов.

«Морской старт» - пока единственный в мире проект, которая осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.