"АэроСвит" увеличил количество рейсов между Киевом и Софией

Авиакомпания "АэроСвит - Украинские авиалинии" почти утроила интенсивность авиасообщения между Киевом и Софий по сравнению с началом прошлогоднего летнего сезона.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, новым расписанием, введенным на период с 27 марта по 29 октября 2011 года, предусмотрено выполнение в Софию 8 рейсов в неделю (год назад - 3 авиарейса).

Перевозчик также оптимизировал график полетов между столицами стран. Это позволило интегрировать часть рейсов в/из Софии в дневную, а часть - в вечернюю стыковочные волны в аэропорту "Борисполь".

Помимо этого, совместно с авиакомпанией Bulgaria Air, партнером по эксплуатации линии Киев - София, "АэроСвит" обеспечивает доставку пассажиров через столицу Болгарии в ряд городов этой страны, в том числе в Варну и Бургас.

Как сообщал УНИАН, в целом в период летней навигации 2011 года "АэроСвит" будет обслуживать около 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 5 трансконтинентальных линий в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком.

На сегодняшний день на рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 и Embraer 195, региональные воздушные суда Embraer 145 и Ан-148.