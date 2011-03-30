Аэропорт Донецка возобновил прием и отправку рейсов
13:30, 30 марта 2011Транспорт/Связь
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Международный аэропорт «Донецк» возобновил прием и отправку рейсов после временной задержки из-за сильного тумана.
Об этом УНИАН сообщили в справочной аэропорта.
По состоянию на 13.00 аэропорт принял по одному рейсу из Москвы и Киева, отправил один рейс на Москву, а также объявил регистрацию на четыре рейса в Киев и Москву.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром из-за сильного тумана аэропорт Донецка временно не принимал и не отправлял рейсы. Всего в течение дня 30 марта аэропорт должен принять и отправить 25 внутренних и международных рейсов.
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