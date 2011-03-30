В Каневе к Евро-2012 построят комплекс с автовокзалом и пассажирским причалом

В Каневе в Евро-2012 построят новый комплекс, который будет включать в себя новый автовокзал и капитально отремонтированный пассажирский причал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, совместную работу по возведению комплекса начали Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и Государственная служба морского и речного транспорта.

Сейчас строительство наземной части комплекса ведет государственное предприятие «Ледовые арены», а определением условий реконструкции подводной части гидротехнического сооружения причала занимается государственное предприятие «Администрация речных портов».

В министерстве отмечают, что капитальный ремонт и реконструкция пассажирского причала будут осуществлены в рамках выполнения мероприятия «Реконструкция и строительство объектов Шевченковского национального заповедника и инфраструктуры Канева» в рамках Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Напомним, «Укрморречфлот» сейчас разрабатывает перечень судов на государственных предприятиях, которые могут быть использованы для пассажирских перевозок по Днепру. Одним из первых для перевозки пассажиров будет судно «Крымская стрела», которое находится на балансе Ялтинского порта. Кроме того, к перевозке пассажиров будут привлечены суда типа «Восход». Основным маршрутом для большинства судов станет маршрут Киев – Тарасова гора (Канев).