Донецкая железная дорога назначила три дополнительных поезда к праздникам

По состоянию на 30 марта 2011 года в связи с увеличением пассажиропотока с приближением пасхальных и майских праздников Донецкая железная дорога (ДЖД) назначила три дополнительных поезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ДЖД.

В частности, назначен поезд №525/526 Дебальцево – Симферополь отправлением из Дебальцево 29 апреля и 6 мая, из Симферополя – 30 апреля и 7 мая; №524/523 Луганск – Киев отправлением из Луганска 21, 25, 28 апреля и 5, 9 мая, из Киева – 22, 26, 29 апреля и 6, 10 мая; № 577/576 Донецк – Киев отправлением из Донецка 21, 25, 28 апреля, из Киева – 22, 26, 29 апреля.

Согласно сообщению, специалисты будут дальше анализировать пассажиропоток и назначать дополнительные поезда, а также включить дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда. О назначении дополнительных поездов будет сообщено дополнительно.