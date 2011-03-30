Украина увеличила строительство и ремонт дорог почти в 10 раз - до 973 км

В 2010 году в Украине открыто движение автомобильного транспорта на построенных и отремонтированных участках дорог общей протяженностью 973 км, что почти в 10 раз больше, чем в 2009 году.

Такие данные приводит Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Согласно сообщению, несмотря на десятикратное увеличение объемов работ, в 2010 году «Укравтодор» получил лишь 14% средств от нормативной потребности.

В частности, в прошлом году начали функционировать 199 км и 3 современные транспортные развязки на отрезке трассы М-06 Киев - Житомир - Ривне - Львов - Чоп автомобильной дороги Киев - Чоп в Ривненской и Житомирской областях (I категория).

Также запущены в эксплуатацию два участка автомагистрали М-04 Знаменка - Луганск - граница с Россией, которые идут в обход г. Луганска и Донецка, что решает одну из главных вопросов жителей областных центров - разгрузки улиц города от крупногабаритного движения транзитного транспорта.

Кроме того, 12 ноября был завершен ремонт и открыто движение на объездной автомобильной дороге вокруг г. Харьков (дорога II категории) протяженностью 82,7 км. Реконструировано 3 км автомобильной дороги (I категории) и 24,5 п.м. (погонных метра) моста, движение в обоих направлениях на участке международной автодороги М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, идущий в обход г. Симферополь.

27 октября на одном из участков международной трассы М-07 Киев - Ковель - Ягодин (протяженностью 5,4 км) в Волынской области после реконструкции открыто движение по дороге I категории.

Как отмечают в департаменте КМУ, также способствовали решению транспортных проблем другие дорожные объекты, в частности, 7,3 км автодороги в обход г. Черновцы (II категория), 37,8 км автодороги Красноармейск - Артемовск - Михайловка (II-III категории), 2,2 км первого пускового комплекса Жулянского путепровода и др.

Кроме того, в 2010 г. также заложена новая автомобильная дорога Львов - Краковец, которая в перспективе станет реальным мостом, который соединит Украину с Европой. По проекту, после завершения строительства участка Львов - Краковец протяженностью 84 км и реконструкции участков дорог Львов - Ривне и Житомир - Киев столица Украины будет присоединена к мощному международному автомобильному маршруту Киев - Львов - Краковец - Краков - Вроцлав - Дрезден - Берлин.