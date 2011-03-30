Профсоюзы аэропортов Испании отменили забастовку

На 22 дня грозились оставить рабочие места диспетчеры и другие работники основных аэропортов Испании, причем почти все забастовочные дни приходились на выходные или праздники, сообщает Гудок.ру.

Однако, по данным испанских СМИ, 70% членов профсоюзов AENA проголосовали за отмену забастовки. Правительство пообещало проводить реформы в авиационной области «в рамках стабильности и безопасности труда», а также сохранить общественный характер AENA.

Теперь авиаторы и представители туристического бизнеса Испании могут работать спокойно, а экономика Испании ожидает нового подъема туротрасли, обусловленного, с одной стороны, окончанием мирового финансового кризиса, а с другой - закрытием северо-африканских стран.

Напомним, что профсоюзы аэропортов Испании объявили о 22 днях забастовки весной и летом 2011 года. Под «красные» даты календаря рабочих попадали 20-21, 24-25 и 30 апреля, 2, 14-15, 19-20 мая, 13, 23 и 30 июня, 1-4, 15 и 31 июля, 1, 15 и 31 августа.