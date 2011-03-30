СК «Брокбизнес» выиграла тендер на страхование «Универсал-Авиа»

Страховая компания «Брокбизнес» выиграла тендер на предоставление услуг обязательного авиационного страхования гражданской авиации, объявленный Крымским государственным авиационным предприятием «Универсал-Авиа».

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, договор страхования был подписан 18 марта. Размер страховой суммы по договору не сообщается.

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на страховом рынке Украины с декабря 1993 года. В настоящее время СК «Брокбизнес» имеет разветвленную сеть, которая насчитывает 42 филиала, и развитую сеть отделений и отделов продаж.

По итогам 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 219 млн. грн., страховые выплаты составили 73,5 млн. грн.

По состоянию на 1 января 2011 года активы СК «Брокбизнес» составили 215,5 млн. грн., страховые резервы – 98,5 млн. грн., уставный капитал – 51,4 млн. грн.