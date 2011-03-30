ПЖД сократила убытки от хищения грузов в 2,6 раза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-февраль 2011 года в результате проведения эффективных мероприятий сократила убытки от хищения грузов в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Согласно предоставленной информации, на стыковых станциях установлены камеры промышленного телевидения и тензометрические вагонные весы. Перевозка грузов в закрытых вагонах осуществляется с применением запорно-пломбировочных приспособлений с несколькими степенями защиты. На наиболее криминогенных участках магистрали параллельно установлен диспетчерский контроль за продвижением ценных грузов.

Также номенклатурные грузы на протяжении всего пути к месту назначения сопровождают работники ведомственной военизированной охраны на железной дороге.

Справка УНИАН. В 2009 году на ПЖД зафиксировано 593 случая хищения грузов, в 2010 году – 579 случаев. За январь-февраль т.г. выявлено 106 фактов хищения грузов.