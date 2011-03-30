Доход «Киевстара» от мультимедиа составил 326 млн. грн.

От услуг мультимедиа в 2010 году «Киевстар» в целом получил 326 млн. грн. – это порядка 3% всего годового дохода компании (12,49 млрд. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Только от продажи цифровой музыки в прошлом году компания получила 135 млн. грн.

Кроме того, по итогам 2010 года общее количество пользователей мобильного Интернета компании составило порядка 1,8 млн. абонентов.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет более 24 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тысяч номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.