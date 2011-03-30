Голосовой трафик «Киевстара» составил 142 млрд. минут

Общий голосовой трафик объединенного «Киевстара» – украинской бизнес-единицы VimpelCom Ltd. (входят «Киевстар», «Украинские Радиосистемы» и «Голден Телеком») по итогам 2010 года составил 142 млрд. минут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

С учетом растущего объема потребления услуг связи в 2010 году емкость радиосети «Киевстара» увеличена на 17%.

При этом, как отмечается в сообщении, несмотря на то, что в 2010 году клиенты получили услуг мобильной связи на 35% больше, чем в 2009 году, средний счет абонентов остался практически на уровне 2009 года.

В структуре доходов оператора мобильная телефония продолжает занимать лидирующее место – более 80%. Из общего объема дохода в 2010 году в размере 12,49 млрд. грн. на мобильную связь пришлось 11,94 млрд. грн.

По результатам 2010 года средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU) увеличился на 34,7%, до 431 мин., соответственно увеличился и среднемесячный доход с одного абонента (ARPU) – на 1,3%, до 39,8 грн.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет более 24 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тыс. номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.