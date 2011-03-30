Доход «Киевстара» от фиксированного ШПД вырос более чем в 2 раза

Доход объединенного «Киевстара» от предоставления услуг фиксированного широкополосного доступа в Интернет (ШПД) по технологии оптического доступа FTTB («Домашний Интернет») по итогам 2010 года увеличился на 104,4% и составил 97,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в совокупном доходе объединенного «Киевстара» за 2010 год доля дохода от FTTB составила 1,3%, при этом данное направление является потенциальным драйвером роста доходов оператора.

Среднемесячный доход от одного абонента (ARPU) от услуг ШПД составил 41 грн., что на 28,3% меньше, чем в 2009 году.

В 2010 году «Киевстар» на 60% расширил географию FTTB. Проложено более 4 тыс. км оптоволоконного кабеля, вдвое увеличена емкость интернет-каналов, а пропускная способность сети увеличена с 40 Гбит/с до 95 Гбит/с.

В 2010 году услуга широкополосного «Домашнего Интернета» от «Киевстар» была подключена в 27 новых городах Украины и по итогу года стала доступна в 37 городах.

В 2010 году «Киевстар» обслуживал более 266 тыс. абонентов «Домашнего Интернета», что в 2,4 раза больше, чем в 2009 году. Объем IP-трафика, переданного и принятого клиентами «Домашнего Интернета», в прошлом году превысил 95 петабайт (почти 100 млн. гигабайт).

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет более 24 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тыс. номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.