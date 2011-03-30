ЛЖД рассчитывает на увеличение количества поездов с востока Украины в Карпаты

Львовская железная дорога (ЛЖД) положительно оценивает опыт ввода этой зимой двух скорых поездов на карпатские горнолыжные курорты и готова следующей зимой принять в Ворохте больше таких поездов, в частности, из Харькова и Одессы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Как отмечают на ЛЖД, новые поезда нынешнего зимнего сезона № 515/516 Киев – Ворохта и № 561/562 Донецк – Днепропетровск – Ворохта в целом за сезон перевезли 55,556 тыс. человек и 271 автомобиль. Средняя населенность поездов составила около 65-70%, а в феврале – более 80%. Особенностью этих поездов было то, что в их составе курсировали вагоны-автомобилевозы.