Приднепровская железная дорога (ПЖД) установила приборы электрической централизации на станции Промышленная Крымской дирекции перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Новое оборудование увеличит эффективность работы и пропускную способность станции в 1,5-2 раза, повысит безопасность движения поездов и маневровых работ. При этом производительность труда железнодорожников повысится в десятки раз.

По информации пресс-центра ПЖД, на станции Симферополь также введен в действие новый пульт дистанционного управления приборами сигнализации, централизации, блокирования и контроля за их состоянием.

Введение в действие нового пульта вызвано заменой пути на станции Симферополь, оборудованием второго пути перегона Симферополь-Чистенькая приборами автоблокировки.