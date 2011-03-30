ЮЖД назначила 4 дополнительных поезда на апрель-май

Южная железная дорога (ЮЖД) назначила 4 дополнительных поезда на период повышенного спроса во время Пасхальных и майских праздников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ЮЖД.

В частности, назначены поезд № 529 Харьков—Симферополь отправлением из Харькова 22 апреля в 22.09, прибытием в Симферополь в 6.48, № 539 Харьков—Симферополь отправлением из Харькова 29 апреля в 20.26, прибытием в Симферополь в 5.37, № 175 Харьков—Симферополь отправлением из Харькова 23, 29, 30 апреля, 3 и 9 мая в 6.10, прибытием в Симферополь в 13.46, № 545 Харьков—Севастополь отправлением из Харькова 29 апреля в 16.57, прибытием в Севастополь в 4.20.