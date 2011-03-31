Ко дню космонавтики ЮЖД запустит поезд Полтава-Москва «Георгий Береговой»

Ко Дню космонавтики Южная железная дорога запустит межгосударственный поезд № 92/91 Полтава-Москва «Георгий Береговой», сообщает пресс-служба дороги.

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Георгий Береговой - уроженец Полтавской области, в 1970-1980-х годах он возглавлял Центр подготовки космонавтов в Подмосковье.

15 апреля, в день 90-летия со дня рождения космонавта, на станции Карловка Южной железной дороги также будет открыт отремонтированный вокзальный комплекс.

Сейчас ведутся работы по перепланировке и капитальному ремонту здания вокзала, реконструкции привокзальной площади, пассажирских платформ и ремонта пешеходного моста через железнодорожные пути.