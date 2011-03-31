ОАК на треть увеличит консолидированную выручку в 2011 году

Консолидированная выручка ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по итогам 2011 года может увеличиться на 33% по сравнению с 2010 годом - до 219,9 млрд. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство промышленности и торговли РФ.

Выручка корпорации в 2010 году составила 164,7 млрд. руб. Продажи продукции военного назначения в прошлом году выросли на 36%, коммерческих самолетов - на 60%. Объем экспортных поставок ОАК в 2010 году вырос более чем на треть и составил 94 млрд. руб. по сравнению с 69 млрд. руб. в 2009 году.

Консолидированный долг ОАК по итогам 2010 года сократился на 6,4% и составил порядка 147,6 миллиарда рублей.

В 2011 году корпорация планирует произвести более 100 самолетов. Всего, согласно утвержденному плану производства ОАК, за период с 2011 по 2013 год предприятия корпорации должны выпустить более 450 самолетов военного и гражданского назначения.

Уставный капитал ОАК по итогам 2010 года составил 188,6 миллиарда рублей. Доля РФ в капитале корпорации - 81,75%, Внешэкономбанка - 10,6%, частных акционеров - 7,64%. В корпорацию входят компания "Сухой", корпорация "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Гагарина, "ОАК - Транспортные самолеты", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение имени Чкалова, ОАО "Туполев", ОАО "Ильюшин Финанс Ко.", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ТАВИА", ОАО "Казанское авиационное производственное объединение".