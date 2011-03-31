В аэропорту «Киев» (Жуляны) планируют начать строительство нового терминала

В аэропорту «Киев» (Жуляны) в ближайшие 1-2 месяца планируется начать строительство нового терминала для пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор международного аэропорта «Киев» (Жуляны) Денис КОСТРЖЕВСКИЙ.

«В ближайшее время в планах – сооружение нового терминала. Я надеюсь, что в ближайшие 1-2 месяца будет заложен первый камень», – сказал он.

При этом Д.КОСТРЖЕВСКИЙ выразил надежду, что терминал построят к Евро-2012.

По его словам, уже завершен проект строительства как нового международного терминала, так и бизнес-терминала в Жулянах, которые планируется строить одновременно.

«Ждем разрешения на начало строительства от властей и денег от инвестора – компании, которая выиграла конкурс на аренду», – сказал гендиректор аэропорта.

Что касается реконструкции действующего терминал, то ее будут проводить в 2011 году вместе с привокзальной площадью.

Как пояснил Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, аэропорт отменил уже два тендера на проведение реконструкции в связи со сложной и длительной процедурой закупок за госсредства.

После реконструкции действующего терминала его площадь составит свыше 5 тыс. кв. м, пропускная способность – 320 пассажиров в час.

Стоимость реконструкции вместе с привокзальной площадью, по данным гендиректора, составит около 90 млн. грн. Стоимость строительства двухэтажного бизнес-терминала – 5-7 млн. долл., его площадь составит 2,7 тыс. кв. м.

Стоимость строительства нового международного терминала – 360 млн. грн., он будет трехэтажным с площадью 14,3 тыс. кв. м и пропускной способностью 320 пассажиров в час.

По данным гендиректора аэропорта, также в этом году планируется провести завершающие работы на взлетно-посадочной полосе, где осталось смонтировать светосигнальное оборудование. По его словам, до этого работы не были выполнены в связи с отсутствием средств в бюджете.

В этом году, сообщил Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, аэропорт рассчитывает получить из госбюджета 55 млн. грн. В целом на сегодня во взлетно-посадочную полосу уже вложено 169 млн. грн., еще 22 млн. грн. планируется вложить в монтаж светосигнального оборудования.

Как напомнил Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, в 2010 году аэропорт частично провел реконструкцию в действующем терминале зон вылета и прилета, модернизировал технологию обработки багажа.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные Генеральным планом подготовки Украины к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал имеет пропускную способность 300 пассажиров в час. После реконструкции аэродрома аэропорт сможет принимать большие самолеты типа В-737 и более низкие по классу.

В октябре 2009 г. были завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек, перрона Международного аэропорта «Киев» (Жуляны). Новая ВПП аэропорта составляет 2310 метров, построены 3 рулежные дорожки.

В аэропорту обслуживают чартерные, частные рейсы и регулярные рейсы авиакомпаний «Хорс» (Киев-Симферополь), «Мотор Сич» (Киев-Запорожье, Киев-Симферополь). С конца марта 2011 г. в «Жуляны» перебазируется лоукост-перевозчик «Визз Эйр Украина».