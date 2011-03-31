Азаров обещает завершить строительство мостового перехода через Днепр до 1 сентября

Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве будет окончательно завершено 1 сентября 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом договорились сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

Таким образом, в мае планируется открыть автомобильный проезд с правого берега на левый с заездом со стороны моста Патона и 1 сентября открыть проезд с левого на правый берег с выездом в направлении Конча-Заспы.

«Мы договорились, что 1 сентября мы окончательно сдадим этот объект», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что для завершения строительства объекта надо провести достаточно большую работу.

Кроме того, он высказал свои замечания по поводу перехода, в частности, отметил неудобность заездов на мост. «Я сейчас заезжал через Корчеватое, это абсолютно неправильно. Значит, надо сделать удобный заезд на этот мост через развязку Южного моста, и сделать это надо быстро. Это мое вам задание», – сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к заместителю председателя Киевской горгосадминистрации Анатолию ГОЛУБЧЕНКО.

Вместе с тем, премьер высказал удовлетворение по поводу того, что сегодня открыто движение с правого берега на левый и объект близок к окончательному завершению.

«Этот пример показывает, что если поставить перед собой цели и знать, как их реализовывать, то цель выполнима и достижима… Сегодня я очень рад – у киевлян появится еще одна возможность быстро добираться с правого берега на левый», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве открыто автомобильное движение с правого на левый берег на железнодорожно-автомобильном переходе через Днепр.

Справка УНИАН. 27 сентября 2010 года было открыто железнодорожное сообщение через Днепр по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

28 октября 2010 года начал работать пересадочный узел «Левый берег», который объединяет железнодорожные и автотранспортные маршруты Березняков, Русановки, Позняков и Харьковского массива.

17 декабря прошлого года было открыто автомобильное движение по переходу через Днепр с левого на правый берег.