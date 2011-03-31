ИнАУ определила отечественные интернет-проекты на участие в конкурсе WSA-2011

Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) – национальный эксперт WSA-2011 от Украины – определила интернет-проекты, которые в текущем году примут участие в конкурсе на получении премии World Summit Award.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИнАУ.

Согласно сообщению, все заявки, которые поступили в ассоциацию, были проработаны на соответствие критериям и условиям конкурса WSA.

Выполняя свою миссию, ИНАУ определила претендентов на получение премии WSA и подала следующие проекты от Украины к рассмотрению международного жюри конкурса: веб-портал Запорожской гимназии № 107 (http://www.planeta107.zp.ua, категория e-Learning & Education) – школьный сайт, который стал площадкой для общения, обмена мнениями учеников, их родителей и учителей, маленькой виртуальной планетой в пространствах Сети; проект http://www.trademark.biz.ua (категория e-Government & Institutions), который предоставляет сервис для проверки в расширенной базе данных, которая является собственной разработкой, информации относительно наличия зарегистрированных или незарегистрированных торговых знаков перед предоставлением документов на регистрацию; Интернет-сервис http://www.podorozhniki.com (е-Health & Environment), предназначенный для нахождения информации о попутчиках для осуществления одноразовых или регулярных поездок в разных направлениях; проект http://zond.biz, который избран в номинации e-Business & Commerce, основная идея которого заключается в предоставлении владельцам веб-ресурсов полной информации относительно действий пользователей на их сайте; проект http://toneto.net (категория e-Culture & Heritage) – сайт отзывов о товарах, услугах, компаниях и людях.

Справка УНИАН. В марте 2011 года представители престижного международного конкурса World Summit Award избрали ИнАУ национальным экспертом WSA Expert от Украины. Благодаря этому отечественные интернет-проекты в текущем году смогли принять участие в конкурсе на получение премии WSA-2011.

Премия Всемирного Саммита (The World Summit Award) – это глобальный конкурс по отбору лучших интернет-проектов. Цель WSA – проиллюстрировать вклад новых медиа в развитие информационного общества, привлечь внимание общества к контент-проектам креаторов в Интернете, которые помогают популяризировать высококачественные мультимедийные продукты.