«Укрзализныця» сокращает количество заместителей гендиректора

«Укрзализныця» во исполнение поручений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сокращает свой управленческий аппарат.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в частности, по решению генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА количество заместителей гендиректора сокращается с девяти до четырех.

Такие же изменения по сокращению высшего руководящего состава будут осуществлены и на всех железных дорогах Украины. Как отмечают в ведомстве, это делается для устранения дублирования полномочий и повышения эффективности управления железнодорожной отраслью.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Кабинет министров Украины уволил трех заместителей генерального директора «Укрзализныци», это: Юрий ДЖУС, Артем ЛАЗНЯ, Виктор ЧОРНЫЙ. Все уволены по собственному желанию.

Также был уволен начальник Одесской железной дороги Илья ЛЕВИЦКИЙ.