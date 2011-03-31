Лоукост-авиакомпания «Авиалинии Визз Эйр Украина» в 2011 году рассчитывает перевезти 700 тыс. пассажиров, что на 28% больше, чем в 2010 году, когда было перевезено 546 тыс. пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Визз Эйр Украина» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ сегодня на пресс-конференции в аэропорту «Киев» (Жуляны).

По его словам, на летнее расписание 2011 года компания увеличила рейсы Киев – Кельн с 2 до 3 в неделю, Киев – Мемминген – с 4 до 5, Киев – Венеция – с 5 до 7 рейсов в неделю.

С.ДЕМЕНТЬЕВ также отметил, что компания подала несколько заявок на открытие новых рейсов, в частности в Испанию, Италию, Великобританию, а также в Москву и ожидает ответа от украинских авиационных властей.

«Есть небольшие проблемы с получением назначений, но они связаны в основном с межправительственными соглашениями», – отметил гендиректор «Визз Эйр Украина».

По его словам, в связи с тем, что разрешения на эти полеты пока не получены, «Визз Эйр Украина» пока не будет расширять свой самолетный парк.

В свою очередь, генеральный директор международного аэропорта «Киев» (Жуляны) Денис КОСТРЖЕВСКИЙ отметил, что аэропорт «Жуляны» (Киев) в связи с переходом туда авиакомпании «Визз Эйр» нуждается в реконструкции и развитии. По его словам, в связи с приходом «Визз Эйр», пассажиропоток через «Жуляны» вырастет на 90%, ведь в 2010 году аэропорт обслужил около 40 тыс. пассажиров. Кроме «Визз Эйр», из «Жулян» летают авиакомпании «Хорс», «Мотор Сич». С приходом «Визз Эйр» «Жуляны» обслуживают около 40 рейсов в день.

«Сейчас аэропортовые мощности загружены на 100%», – сказал Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, поэтому планируется строительство нового пассажирского терминала.

Напомним, в 2010 году «Визз Эйр Украина» перевезла 546 тыс. пассажиров, из них 464 тыс. – в/из Киева, рост составил более 2% по сравнению с 2009 годом, по Киеву – 16%.

Загрузка рейсов – 83%. В 2010 году было открыто 4 новых маршрута, общее количество направлений сейчас – 14. Доля рынка «Визз Эйр Украина» по количеству предлагаемых мест на рынке Украины – 8%.

С 27 марта 2011 года авиакомпания «Авиалинии Визз Эйр Украина» сменила аэропорт базирования в Киеве и начала осуществление рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь».

Аэропорт «Жуляны» (Киев) в 2011 году планирует реконструировать существующий пассажирский терминал, начать строительство нового международного терминала, также планируется строительство бизнес-терминала.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320.

Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе.