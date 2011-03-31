В Одессе проезд в маршрутках подорожал с 2 грн. до 2,5 грн.

Сегодня стоимость проезда на большинстве городских автобусных маршрутов в Одессе общего пользования в режиме движения «маршрутное такси» повышена с 2 грн. до 2,5 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Добиваясь пересмотра цен, перевозчики ссылались на возросшую стоимость запчастей и бензина на автозаправках, однако допустить подорожание одной поездки на одну гривню означало бы не учитывать реальную социально-экономическую ситуацию в городе, отметили в муниципальном Департаменте.

Между тем, в некоторых районах, например на жилмассиве Котовского, цена проезда на отдельных автобусных маршрутах возросла на гривню – с 1 грн. 50 коп. до 2 грн. 50 коп.