В Тернополе проезд в троллейбусах подорожает до 1,25 грн.

В Тернополе с 6 апреля стоимость проезда в троллейбусах вырастет на 25%.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в соответствии с решением горисполкома, пассажиры электротранспорта будут платить за проезд 1,25 грн. вместо 1 грн., студенты высших учебных заведений, учащиеся общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений – 0,75 грн.

Новые тарифы вступят в действие с момента опубликования в официальной газете городского совета - 6 апреля.

В решении исполкома указано, что тарифы поднимают ввиду роста стоимости электричества, запчастей, размера минимальной заработной платы.

Директор КП «Тернопольэлектротранс» Андрей МАСТЮХ отметил, что новый тариф все равно остается убыточным для предприятия, поскольку экономически обоснованная цена проезда составляет 1,5 грн.

«Убытки, обусловленные несоответствием тарифов, мы возмещаем за счет других доходов, в частности, предоставления в аренду части помещений. Осложняет ситуацию и то, что за 2009 год государство задолжало 2,3 млн. грн. за перевозку льготных категорий, за 2010 год – 1,8 млн. грн.», – сказал А.МАСТЮХ.

По его данным, в Тернополе изношенность троллейбусов – самая большая в Украине и составляет 85%.

Справка УНИАН. В Тернополе тарифы на проезд в троллейбусах последний раз пересматривали в июне 2009 года, тогда стоимость проезда подняли с 85 коп. до 1 грн.