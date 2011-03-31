«Укрзализныця» обеспокоена продолжающимися ДТП на ж/д переездах

«Укрзализныця» обеспокоена продолжающимися ДТП на железнодорожных переездах и обращается к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью и жизнью посторонних лиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, на протяжении последних дней из-за недисциплинированности водителей произошло несколько дорожно-транспортных происшествий на переездах Львовской и Южной железных дорог.

В частности, 30 марта на 225 км переезда Здолбунов-Ривне Львовской железной дороги после прохождения поезда на переезде с дежурным с исправно работающей звуковой и световой сигнализацией, оборудованном четырьмя шлагбаумами, при запрещающих показателях светофора водитель автомобиля «Рено-Премиум» не дождался полного открытия шлагбаума и нарушил правила дорожного движения, в результате чего был поврежден шлагбаум.

Второй случай произошел сегодня, 31 марта, в 4 часа утра на переезде с дежурным работником перегона Преддонбассовская-Колхозная ЮЖД. Частный автомобиль "Москвич-412" въехал в 58-й вагон грузового поезда. В результате ДТП автомобиль был поврежден до степени капитального ремонта. На двух вагонах сбиты подножки. Жертв и пострадавших в этой аварии нет.

Как отмечают в «Укрзализныце», все эти случаи произошли только по одной причине - несоблюдение водителями правил дорожного движения в части следования через железнодорожные переезды.